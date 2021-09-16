جونسون: التحالف البريطاني الأمريكي الأسترالي ليس معادياً لأي قوة أخرى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 05:11 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2021 4:38 مساءً

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن اقتناء أستراليا غواصات تعمل بالوقود النووي “سيساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وأكد جونسون إن هذه الخطوة، وهي جزء من تحالف دفاعي جديد بين بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة، “لم يكن المقصود منها أن تكون معادية لأية قوة أخرى”، بعد أن وصفت الصين هذه الصفقة بأنها “تهديد للاستقرار الإقليمي”.

يشار إلى أن دول بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، كانت قد اعلنت عن إقامة شراكة أمنية ثلاثية، ستتلقى أستراليا ضمن هذه الشراكة تكنولوجيا الغواصات النووية الأمريكية خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، والتي سيتم بناؤها في أديلايد بأوستراليا.

وفي وقت لاحق قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن بلاده انسحبت من الاتفاقية الموقعة مع فرنسا بشأن شراء غواصات فرنسية غير نووية.