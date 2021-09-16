ولي عهد ابوظبي ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان في لندن علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا .. علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتعاونهما الإستراتيجي المشترك وسبل دعمه وتنميته في جميع الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء البريطاني.. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة البريطانية لندن.

و رحب بوريس جونسون بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بريطانيا و أكد أنها تمثل دعما قويا لمسار تطوير العلاقات بين البلدين.

و أعرب في مستهل اللقاء عن خالص تعازيه و صادق مواساته لمعالي بوريس جونسون في وفاة والدته وإلى أسرته الكريمة..فيما أعرب عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه هذا المصاب.