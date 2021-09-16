شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعاقب 3 آلاف بالفصل من القطاع الصحي لعدم تلقيهم التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الخميس أنه جرى فصل نحو ثلاثة آلاف عامل بقطاع الصحة مؤقتا عن العمل لعدم الوفاء بالمهلة النهائية للتلقيح الكامل ضد فيروس كورونا والتي انتهت أمس الأربعاء.

وشدد فيران في مقابلة تلفزيونية قائلا: "كل من يعملون مع الفئات الأكثر عرضة للإصابة في العيادات أو دور الرعاية أصبحوا ملقحين الآن"، مضيفا إنه لم يبق سوى عشرات قليلة من العاملين الذين تحدوا شرط التطعيم الإجباري.

ويجب الآن أن يتلقى نحو 7ر2 مليون شخص في فرنسا التطعيم للاستمرار في وظائفهم وفي الأغلب في قطاع الصحة وخدمات الطوارئ.