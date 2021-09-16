شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تطلق تحذير من ثوران بركان في جزر الكناري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت السلطات في جزيرة لا بالما، وهي إحدى جزر الكناري الإسبانية، من ثوران بركاني محتمل بعد نشاط زلزالي مكثف خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية اليوم الخميس، أن سلطات الجزيرة فعَّلت مستوى الإنذار الأصفر، وهو المستوى الثاني على المؤشر المكون من أربعة مستويات. وصدرت التعليمات لسكان جنوب الجزيرة الصغيرة التي يقطنها نحو 83 ألف نسمة بإعداد أمتعة خفيفة مع هواتفهم المحمولة والوثائق المهمة وأي دواء قد يحتاجون إليه إذا اضطروا إلى الإجلاء.