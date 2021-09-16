الرئيس السيسي يلتقي ملك البحرين اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في مدينة شرم الشيخ.



وقال بيان للرئاسة المصرية إنه "من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية تتناول العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل الرؤي ووجهات النظر بشأن تطورات القضايا على الساحتين الإقليمية والعربية".

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي البحريني، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيجري الخميس، زيارة لمصر؛ تلبية لدعوة الرئيس السيسي.

زيارة تأتي بعد نحو شهر ونصف من زيارة أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، للبحرين، حاملا رسالة خطية من السيسي لملك البلاد.

وتتعلق الرسالة الخطية التي حملها وزير الخارجية المصري، بـ"العلاقات الأخوية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

كما تضمنت الرسالة، دعوة عاهل البحرين لزيارة مصر، وهو ما رحب به الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معرباً عن سروره بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.