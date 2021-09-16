شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المركزى للتعمير ينفذ مشروعات طرق ومحاور بـ2.91 مليار جنيه خلال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 21/2022 اضطلاع الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ عدد من المحاور والطرق بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 2.91 مليار جنيه، حيث يقوم الجهاز المركزى للتعمير والجهات التابعة له بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإنشاء شبكات طرق.

ويأتى على رأس تلك المشروعات تنفيذ محور الفردوس، وذلك لتخفيف الضغط المرورى على كل من شارع امتداد رمسيس وإسماعيل الفنجرى وحتى نحور المشير طنطاوى، وذلك باستثمارات تُقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، وتنفيذ محور الملك سلمان، وهو محور مرورى حر يربط بين عديد من الشرايين المهمة التى تخدم عدة كتل سكانية ومحاور مرورية عرضية ومراكز نقل ومواصلات داخل محافظتى القاهرة والجيزة، وباستثمارات تقدر بنحو 610 مليون جنيه.

وتهدف الخطة أيضا إلى تنفيذ طريق تنيدة/منفلوط، لتسريع نقل الحاصلات الزراعية من مناطق شرق العوينات إلى مناطق التسويق بالمحافظات، فضلا عن تنشيط السياحة بالوادى الجديد والمحافظات الأخرى المنتفعة من هذا المحور، وباستثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه، إلى جانب استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق سيوة/مطروح، بطول 300 كم، تقدر استثماراته بنحو 500 مليون جنيه.