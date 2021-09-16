الأهلي للتمويل العقاري تصدر تمويلات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال حاتم عامر، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري، إن شركته، المملوكة بالكامل للبنك الأهلي المصري، تمكنت من تحقيق إصدار تمويلات عقارية جديدة تجاوزت مبلغ 1.3 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بحسب بيان من البنك الأهلي اليوم الخميس.

وأضاف عامر أن إجمالي محفظة التمويل العقاري بالشركة، التي تأسست عام 2010، تضاعف ليتخطى 2.3 مليار جنيه في عام 2021، لتصبح محفظة الشركة هي الأكبر بين شركات التمويل العقاري في مصر وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية الجديدة واحترافية فريق العمل والكوادر المدربة بالشركة.

وذكر أن استراتيجية الشركة تستهدف التنوع في الخدمات المقدمة لقطاع الأفراد، بالإضافة إلى التوسع في مبادرات التمويل العقاري بهدف الوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة من الخدمة المقدمة.

وأوضح عامر أنه يجري حاليا تنفيذ استراتيجية الشركة لتوفير العديد من المنتجات الجديدة لمخاطبة الفئات المختلفة المستهدفة، فضلا عن وجود فرع كامل لخدمة العملاء الحاليين من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل واستعدادا لخدمة العملاء الجدد المرتقبين من خلال مبادرة البنك المركزي الجديدة الخاصة بمحدودي الدخل.

وأشار إلى حرص الشركة على الوصول بالكوادر البشرية إلى أعلى درجات الكفاءة من خلال التدريب المستمر سعيا للوصول بخدمات الشركة إلى أعلى معدلات الجودة.