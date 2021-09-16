بث مباشر.. لحظة وصول جثمان نجل الشيخ الشعراوي إلى مقابر العائلة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تغطية مباشرة من مقابر دقادوس في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لحظة وصول ودفن جثمان أحمد الشعراوي نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وشيع أهالي الدقهلية، عصر اليوم الخميس، جثمان "أحمد الشعراوي" نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي، والذي وافته المنية أمس الأربعاء، على أن يشيع الجثمان في قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر مسقط رأس الشيخ الشعراوي.

وكان الشيخ أحمد ترك الإمام السابق لمسجد النور بالعباسية، أعلن وفاة أحمد الشعراوي، نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقال ترك في منشور له على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، الأربعاء:"أنعى أخي وصديقي أحمد الشعراوي، إبن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي". وتابع ترك:"اللهم اجعله فى ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

فيما أعلنت صفحة الرواق الأزهري على "فيسبوك"، وفاة احمد الشعراوي نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي. وقالت الصفحة: "بمزيد من الرضا والتسليم، انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم، العم الحنون الكريم، صاحب البهجة والطيب، صاحب الكرم و الفضل و الأيادي الرحيبة، العم الحبيب الحاج أحمد محمد متولي الشعراوي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزون و لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، إنا لله و إنا إليه راجعون و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".