أثارت التعاطف على فيسبوك.. إجراءات عاجلة من محافظ أسوان بشأن "الطفلة سجدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتعامل السريع مع إحدى الحالات الإنسانية للفتاة سجدة أحمد علي، البالغة من العمر 15 عامًا والتي جرى نشر مشكلتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد قيام زوجة والدها بتركها وحيدة في أحد شوارع منطقة إمبابة بالجيزة دون أي عائل أو مصروفات مالية.

في السياق وجه اللواء أشرف عطية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان أحمد حمدي للتواصل والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة لتكليف فريق التدخل السريع للبحث عن الفتاة الأسوانية ومحاولة الوصول إليها لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم وعودتها لأسوان مرة أخرى.

كما كلف بإيداعها في دار رعاية البنات لحين التواصل مع أسرتها لاستلامها بهدف تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع زوجة الأب التي تسببت في هذه المشكلة.