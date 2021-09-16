فيديو على "فيس بوك" يكشف حقيقة هروب سيدة بعدما صدمت أحد الأشخاص بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن حادث تصادم بحلوان بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن حادث تصادم بحلوان بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري حضر لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة (صاحب محل ملابس – مقيم بدائرة القسم) تضرر من قائد سيارة "لا يعلم بياناتها" للاصطدام به وإحداث إصابته بكسر باليد اليمنى حال سيره أمام العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة (ملك أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة (زوجة مالك السيارة المشار إليه "ربة منزل – مقيمة بذات العنوان")، و باستدعاء الأخيرة بمواجهتها .. اعترفت بارتكاب الواقعة وأضافت بقيامها بتوصيل المجني عليه لإحدى المستشفيات بحلوان عقب حدوث الواقعة إلا أنه انصرف من تلقاء نفسه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.