مصر تعرب عن استعدادها لتقديم كافة الإمكانيات لمساعدة ليبيا في إجراء الانتخابات

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

أعربت مصر، اليوم الخميس، عن استعدادها لتقديم كافة الإمكانيات الضرورية، من أجل مساعدة الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الانتخابات المقبلة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الذي يزور القاهرة حاليا للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن السيسي أكد للدبيبة الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً.

وبحسب البيان، فقد شهد اللقاء التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث ثمن السيسي في هذا الصدد صدور قانون الانتخابات مؤخراً عن مجلس النواب الليبي، باعتبارها خطوة مهمة على صعيد تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وصولاً إلى عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد بنهاية العام الجاري.

وأعرب عن استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانات الضرورية من أجل مساعدة الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي البالغ الأهمية، وذلك احتراماً وإنفاذاً للإرادة الشعبية، وانطلاقاً من مبادئ السياسة المصرية القائمة على التعاون والبناء والتنمية واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار.

كما شدد السيسي على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، فضلاً عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش لحماية مقدرات الشعب وتفعيل إرادته الحرة.

وأشاد الرئيس المصري بمساعي حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، معرباً عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على كافة التحديات الآنية التي تواجهه وصولاً إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

من جانبه، أكد الدبيبة التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري البالغ الأهمية في تثبيت السلم والاستقرار بليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية، ونقل الخبرات ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا.