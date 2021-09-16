شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «تشانثو» يتوجه إلى جزيرة جيجو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه إعصار تشانثو إلى جزيرة جيجو الواقعة في أقصى جنوب كوريا الجنوبية بسرعة 29 مترا في الثانية. وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية بأنه من المتوقع أن يصل الإعصار للجزيرة حوالي الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة, ليتجه نحو اليابان على طول مضيق كوريا وهو ممر بحري بين كوريا الجنوبية واليابان. وحذرت حكومة جزيرة جيجو من موجة الأعاصير في وقت سابق من اليوم جراء هطول الأمطار الغزيرة على الجزيرة وانجراف التربة، حيث تلقت بعض الأجزاء في الجزيرة ما يصل إلى 700 ملم من الأمطار بعد ظهر يوم أمس، مما أسفر عن فيضانات مفاجئة وتعطل حركة المرور وإلحاق أضرار بالمباني, مؤكدةً استعداد موظفي الخدمة المدنية وسلاح مشاة البحرية تحسبا لأي طارئ.