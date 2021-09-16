انت الان تتابع خبر الأمن الاقتصادي يحبط تهريب ٤٤ طنا من احدى مفردات الحصة التموينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت المفارز الاقتصادية التابعة لجهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن تمكنها من ضبط عجلة حمل كبيرة عند احد المداخل الشمالية للعاصمة بغداد، وعلى متنها ما يقرب (44) طناً من مادة الطحين الخاص بمفردات الحصة التموينية غير المصرح بالتجارة بها.