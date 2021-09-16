تطعيم أكثر من مليار شخص في الصين بجرعتين من لقاح كورونا

وأظهرت أرقام رسمية، أن أكثر من مليار شخص حصلوا على جرعتي لقاح بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية مي فنغ، في مؤتمر صحفي اليوم، إن "2.16 مليار جرعة من لقاحات "كوفيد-19" أُعطيت حتى الآن في الصين"..



والصين هي الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم (1.4 مليار نسمة) وظهر فيها الفيروس أواخر عام 2019.

ووفقا للأرقام الرسمية، سجلت الصين 95.413 حالة إصابة بفيروس كورونا، وسجلت وفاة 4.636 حالة، منذ تفشي الوباء في اراضيها.

