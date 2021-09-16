جريمة تهز دولة عربية.. أم لثلاثة أطفال قتلها زوجها حرقًا (صور)

بغداد - ياسين صفوان - حالة من الصدمة يعيشها الشارع الأردني على وقع جريمة قتل ارتكبها أحدهم بحق زوجته عندما سكب عليها الكاز وأشعل بها النار أمام أطفالها الثلاثة متجاهلًا توسلاتها به بإطفائها.

ووسط تعتيم إعلامي محلي، كشفت صفحة "الحركة النسوية في الأردن" على تطبيق "إنستغرام" تفاصيل الجريمة المروعة التي راحت ضحيتها هيفاء أبو هاني عن عمر يناهز الـ28 عامًا.

وكشفت الصفحة بأن الجريمة وقت قبل أسبوع تقريبًا حين سكب زوج هيفاء مادة الكاز المشتعلة ثم أضرم النار بها حيث أسعفت على أثرها إلى مستشفى البشير في العاصمة الأردنية عمان ولكنها فراقت الحياة مؤخرًا.

ونقلت الصفحة عن شهود عيان بأن هيفاء كانت تتعرض للتعنيف من قبل زوجها قبل أن ينهي حياتها للأبد.

كما ذكرت الصفحة بأن الراحلة هيفاء كتبت عبر حسابها على فيسبوك قبل وفاتها بساعات: "حسبي الله ونعم الوكيل فكرت راح يغير حياتي بس هسه مسح كل حياتي".

وأشارت الصفحة إلى أن زوج هيفاء المجرم ما يزال حر طليق ولم يصدر بحقه أي تعميم أو بلاغ اعتقال، فيما ذكر عدد من النشطاء الى أن السلطات الأمنية الأردنية ألقت القبض عليه ويجري التحقيق معه في القضية.