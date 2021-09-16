طيران الإمارات توفر آلاف الوظائف لدعم توسع رحلاتها حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت طيران الإمارات حملة عالمية لتوظيف 3000 من أفراد أطقم الطائرات و500 في خدمات المطار للانضمام إلى مركزها في دبي خلال 6 أشهر المقبلة.



وتوفر هذه الحملة فرصا توطيفية للأشخاص القادرين على التواصل مع الناس وأداء الخدمات بأريحية للالتقاء والتفاعل مع العالم كسفراء لعلامة طيران الإمارات التجارية.

وتتوفر متطلبات وظيفتي أطقم الخدمات الجوية وخدمات المطار على www.emiratesgroupcareers.com حيث يمكن للمهتمين التقدم بطلباتهم.

وتواصل طيران الإمارات استئناف عمليات شبكتها تدريجيا بالتوازي مع تخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم.

كما استدعت الشركة طوال الأشهر القليلة الماضية طيارين وأطقم خدمات جوية وموظفي عمليات آخرين ممن توقفوا عن العمل عندما تسببت الجائحة في خفض كبير لحركة الرحلات الجوية حول العالم العام الماضي.

وتسير "طيران الإمارات" حاليا رحلات منتظمة إلى أكثر من 120 مدينة تمثل 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة وتخطط لاستعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام بما في ذلك إعادة المزيد من طائراتها A380 إلى الخدمة.