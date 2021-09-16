فلاي دبي تحتفل بمرور عشر سنوات على انطلاق رحلتها التجارية الأولى إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تحتفل فلاي دبي بمرور عشر سنوات على انطلاق رحلتها التجارية الأولى إلى أوكرانيا في عام 2011 وهي لا تزال تشكل جزءاً مهماً ضمن شبكة فلاي دبي. تشغل الناقلة حاليًا رحلات يومية إلى مطار كييف الدولي (KBP) و ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى أوديسا (ODS) ، وهي محطتها الثانية في أوكرانيا التي بدات رحلاتها اليها في العام 2013.



وتعليقًا على هذه المناسبة ، قال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "إنها محطة هامة عندما نحتفل بإنجازاتنا عبر شبكتنا وهو انعكاس للنمو والتطور الذي حققته شركتنا . لطالما كان هدف فلاي دبي هو فتح أسواق جديدة وجعل السفر أكثر سهولة ، وأعتقد أن تواجدنا الراسخ في السوق الأوكراني يعكس هذا الإنجاز. نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين من أوكرانيا على رحلاتنا اثناء قدومهم لدبي وما بعدها ".

سافر أكثر من 1.5 مليون مسافر بين أوكرانيا والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011. ويزور غالبية المسافرين من أوكرانيا دبي ووجهات سفر شهيرة أخرى تشمل كولومبو ومالي وزنجبار. يمكن للمواطنين الأوكرانيين الاستفادة من تسهيلات التأشيرة عند الوصول عند زيارة الدولة ، والتي تضم الآن أكثر من 15000 مقيم أوكراني.

وقال جيهون أفندي ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: “لعبت أوكرانيا دورًا مهمًا في تاريخ رحلاتنا. تم تشغيل أول رحلة تجارية لنا مع خدمة درجة الأعمال لدينا إلى كييف ، وكانت الوجهة الأولى التي سافرنا اليها منذ رفع قيود الرحلات العام الماضي. كما تمثل أوكرانيا صورة ناصعة للمزايا التي يمكن أن تقدمها فلاي دبي إلى الوجهات التي تخدمها من خلال رحلاتها المريحة المباشرة. أود أن أشكر جميع مسافرينا من أوكرانيا لكونهم جزءًا من رحلتة نجاحنا ".

سيحظى المسافرون من أوكرانيا بفرصة تجربة طائرة فلاي دبي من طراز بوينغ 737 ماكس والاستمتاع بمزيد من الراحة وتجربة سفر محسّنة. تحتوي المقصورة الجديدة على سرير مسطح في درجة الأعمال ، بالإضافة إلى المساحة الإضافية والخصوصية ، يمكن للمسافرين النوم بشكل مريح أثناء رحلتهم. توفر الدرجة السياحية مقاعد جديدة من تصميم ريكارو ، تم تصميمها لتحسين المساحة والراحة حتى يتمكن الركاب من الجلوس والاسترخاء والاستمتاع برحلتهم.

كما تتميز طائرة فلاي دبي بوينغ 737 ماكس بترفيه استثنائي على متن الطائرة مع شاشة عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة ، مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب باللغات الإنجليزية والعربية والروسية. يمكن للمسافرين الاستمتاع بالترفيه المجاني المتوفر على ظهر المقعد في درجة الأعمال أو شراء باقات الترفيه على متن الطائرة ابتداءً من 15 درهمًا إماراتيًا عند السفر في الدرجة السياحية.

تواصل فلاي دبي نشر خدمات الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للمسافرين البقاء على ا تصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والاطلاع على آخر الأخبار.

سيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلاتهم مع فلاي دبي إلى دبي بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي، من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. يسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتبارًا من 1 سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث.

يمكن حجز الرحلات من خلال موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو مركز الاتصال في دبي 00971454454600 أو من خلال متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.