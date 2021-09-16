دولة الإمارات تعلن شفاء 650 حالة جديدة من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الإمارات إجراء 275,823 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية لرصد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ووصفت جميعها بأنها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 731,307 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,069 حالة.

‌‎ وأعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 650 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 722,723 حالة.