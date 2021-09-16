شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الجمارك يعفى أمتعة وسيارات أعضاء البعثات الدراسية من الضريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعفى قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين علي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، سواء كان إيفاد العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته من الضريبة الجمركية وذلك وفقا لنص المادة رقم 20 من القانون.

ونصت المادة رقم 20 من قانون الجمارك على أن تعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعـــاينة وفقًا للشـــروط والضـــوابط والحـــدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته .

كما أعفى القانون ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدويــة ومشتقـــات الدم وأمصال ووسائل تنظيــم الأســـرة وألبان الأطفـال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لمـا يصدر بـه قرار من الوزير المختص.