شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور مخصصات استثمارات قطاع السياحة خلال آخر 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدر الاستثمارات الموجهة لقطاع السياحة خلال العام المالى الجارى 2021/2022 بنحو 8.5 مليار جنيه، مقابل نحو 5.2 مليار جنيه عام 20/2021 بنسبة نمو 64%، ومقابل 5.5 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 19/2020، وتعد هذه الطفرة أمرا متوقعا إلى حد كبير بعد أن سبق وتقلصت الاستثمارات السياحية بنسبة 30% تأثيرا بتداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19".

ونستعرض فيما يلى تطور مخصصات الاستثمارات فى فطاع السياحة خلال الفترة (18/2019 – 21/2022):

عام 18/2019 بلغت نحو 7.9 مليار جنيه

عام 19/2020 بلغت نحو 5.5 مليار جنيه

عام 20/2021 بلغت نحو 5.18 مليار جنيه

عام 21/2022 مستهدف أن تبلغ 8.48 مليار جنيه