5 فئات أكثر احتياجًا وتوجيه للأطفال.. كل ما تريد معرفته عن لقاح الأنفلونزا الموسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

بالتزامن مع فترة التقلبات الجوية خلال شهري سبتمبر وأغسطس، تزداد الحاجة إلى الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية خوفًا من نزلات البرد الشديدة التي يُصاب بها بعض الأشخاص، فضلًا عن تشابه الأعراض بين الأنفلونزا وفيروس كورونا.

كانت هيئة الدواء المصرية، أكدت أهمية تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية لعدد من الفئات الأشد احتياجا، كونهم الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن لقاح الأنفلونزا:

- قد يخفف الأعراض التي قد يصعب تمييزها عن أعراض كورونا، ولا يزيد من خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا، كما أنه لا يقي من الإصابة به.

- يجب الانتظار لمدة ١٤ يومًا على الأقل، وفقا للتوصيات الحالية، بين الحصول على لقاح الأنفلونزا وكورونا، والعكس صحيح فلا يهم تلقي أي اللقاحين أولا، وذلك كإجراء احترازي تجنبا للآثار الجانبية الشائعة المصاحبة لتلقي العديد من اللقاحات

- أعراض تلقي اللقاح تكون مشابهة للأنفلونزا وذلك بسبب ردة فعل الجسم تجاه اللقاح، فقد يصاب بعض الأشخاص بآلام عضلية وحمى ليوم أو يومين بعد أخذ لقاح الأنفلونزا، وذلك إثر إنتاج الجسم للأجسام المضادة الواقية.

- اللقاح يحتاج لأسبوعين ليظهر مفعوله بالكامل، لذلك إذا تعرضت للإنفلونزا بعد فترة قصيرة من أخذك للقاح أو خلال فترة الأسبوعين، فقد تصاب بالأنفلونزا.

- لقاح الأنفلونزا يمكن لأي شخص أن يحصل عليه عن طريق الحقن العضلي أو الحقن تحت الجلد.

الأشخاص الأكثر احتياجات للتطعيم هم:

- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و٥٩ شهرًا

- البالغين فوق الـ ٥٠ عاماً

- الذين يعانون من أمراض مزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا مثل: "الربو، مرض السرطان وعلاجه، داء الانسداد الرئوي المزمن، والتليف الكيسي، السكري، فيروس نقص المناعة البشرية (مرض الإيدز)، أمراض الكلى أو الكبد

- الحوامل

- الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة

- يمكن لجميع الفئات العمرية بعد الـ ٦ شهور تلقي اللقاح، إن لم يكن لديهم موانع طبية

-ينبغي استشارة مقدمي الرعاية الصحية لاختيار مستحضر لقاح الأنفلونزا الأنسب للشخص



تحذير من تناول اللقاح لهؤلاء:

-الأشخاص المصابين بالحساسية تجاه لقاح الأنفلونزا أو أي من مكونات اللقاح

- الأطفال أقل من ٦ شهور

- شهرا سبتمبر وأكتوبر يعدان الوقت الأمثل للحصول على تطعيم وتحقيق أكثر فعالية

- يجب أن يتلقى الأطفال الذين يحتاجون لتلقي جرعتين من اللقاح؛ جرعتهم الأولى في أقرب وقت ممكن بعد أن يتوفر اللقاح، لأنه يجب إعطاء الجرعتين بفاصل ٤ أسابيع على الأقل.