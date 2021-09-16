قبل قرار المركزي.. تفاصيل أسعار الفائدة على القرض الشخصي في 5 بنوك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تعمل البنوك علي الترويج للقروض الشخصية للموظفين، والمعروفة باسم "القرض النقدي"، خلال فصل الصيف للاستفادة من نسبة الفائدة المنخفضة عليه قبل أي احتمالية لتحريك المركزي سعر الفائدة لأعلى لمواجهة زيادة معدلات التضخم عالميا ومحليا.

ويعقد البنك المركزي اليوم الخميس اجتماع للجنة السياسة النقدية لبحث مصير الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بالإبقاء عليها للمرة السابعة على التوالي دون تغيير.

وتتيح البنوك القرض الشخصي للعملاء بضمان الوظيفة سواء عبر تحويل الراتب على البنك، أو القسط الشهري، ليتمتع العميل بأسعار فائدة مخفضة وقيمة أكبر للقرض مقارنة ببرنامج قرض أًصحاب الأعمال والمهن الحرة.

ويلجأ العديد من العملاء للحصول على القرض الشخصي "أي النقدي" لأسباب مختلفة منها إنشاء مشروع أو المساهمة في مشروع بسيط أو استكمال مصاريف بناء منزل أو زواج أو أي غرض آخر.

ويطلب البنك بعض الأوراق الأساسية قبل الموافقة على القرض منها صورة بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) سارية، وإيصال خدمات حديث لا يكون مر عليها أكثر من 3 شهور (مياه أو كهرباء، أو غاز).

كما تشمل هذه الأوراق شهادة معتمدة من جهة العمل بإجمالي الدخل الشهري والتعهد بتحويل الراتب أو قسط القرض حتى سداده، وللأعمال الحرة تقديم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للبنك وكشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل القرض الشخصي للموظفين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص في 5 بنوك الأكبر مبيعا للقروض الشخصية:

1- البنك الأهلي المصري:

نسبة الفائدة: من 14.5 إلى 16.5% متناقصة سنويًا، وتتباين الفائدة حسب نوع وظيفة العميل وإمكانية تحويل الراتب أو قسط القرض على البنك.

قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه، ويصل إلى مليوني جنيه لبعض العملاء في حالة سماح القسط الشهري.

فترة السداد: من عام إلى 10 سنوات.

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما أو 65 عاما أيهما أقرب من سن المعاش.

الدخل الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.

المصاريف الإدارية: تتراوح بين 2% من إجمالي قيمة القرض على مدة سداد القرض أقل من 7 سنوات، و3% على مدة سداد فوق 7 سنوات.

2- بنك مصر:

نسبة الفائدة: من 14.75% إلى 19.5% متناقصة سنويًا.

قيمة القرض: يصل إلى مليون جنيه لبعض العملاء.

فترة السداد: من 6 شهور إلى 10 سنوات.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى بشرط تحويل الراتب، أو 2000 جنيه كحد أدنى بدون تحويل الراتب.

المصاريف الإدارية: من 1.5% إلى 2% من إجمالي قيمة القرض.

3- البنك العربي الأفريقي الدولي:

نسبة الفائدة: تتباين من شركة إلى أخرى حسب تصنيفها لدى بنك فئة أ أو ب أو ج، وبشرط تكون مكودة في البنك.

قيمة القرض: يتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه.

فترة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض.

4- البنك التجاري الدولي (CIB):

نسبة الفائدة: تبدأ من 14% سنويا متناقصة حتى 23.5% سنويا متناقصة حسب نوع وظيفة العميل.

قيمة القرض: من 5 آلاف جنيه كحد أدنى إلى 2 مليون جنيه الحد الأقصى.

فترة سداد القرض: تصل إلى 8 سنوات بحد أقصى.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الإدارية: تخضع لقيمة القرض وفترة سداده مع خصم 50% على المصاريف الإدارية.

5- بنك HSBC:

نسبة الفائدة: من 16% إلى 17% سنوية متناقصة.

قيمة القرض: تصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض: تصل إلى 7 سنوات.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريا.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض.