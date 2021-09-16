فرنسا: بايدن على درب ترامب وأستراليا "طعنتنا في الظهر"

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 14:00
عربي ودولي
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اتهمت فرنسا الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس بطعنها في الظهر والتصرف مثل سلفه دونالد ترامب، بعد إقصاء باريس عن واحدة من أكبر الصفقات الدفاعية في العالم والتي كانت قد وقعتها مع أستراليا لصنع غواصات.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في وقت سابق إنها ستؤسس شراكة أمنية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي من شأنها أن تساعد أستراليا على حيازة غواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية وإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية التصميم التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في تصريحات بثتها إذاعة فرانس إنفو "هذا القرار الجائر الأحادي وغير المتوقع يذكرني كثيرا بما كان يفعله السيد ترامب".
وأضاف "أشعر بالغضب والمرارة. هذا أمر لا يحدث بين الحلفاء". كانت أستراليا قد اختارت مجموعة نافال جروب الفرنسية لصناعة السفن في 2016 لصنع أسطول غواصات جديد بقيمة 40 مليار دولار ليحل محل غواصات من الطراز كولنز يبلغ عمرها أكثر من 20 عاما.
كان وزيرا الدفاع والخارجية الأستراليان قد جددا التأكيد على الصفقة قبل نحو أسبوعين.
وقال لو دريان "إنها طعنة في الظهر. أسسنا علاقة قوامها الثقة مع أستراليا وهذه الثقة تم انتهاكها". وقال بايدن أمس الأربعاء إن فرنسا لا تزال "شريكا رئيسيا في منطقة المحيطين الهندي والهادي".
المصدر: رويترز