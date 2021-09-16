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الصين تعلن تطعيم أكثر من مليار من سكانها ضد كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2021 1:18 مساءً

فيروس في الصين

أعلنت وزارة الصحة الصينية أن أكثر من مليار شخص في البلاد تلقوا لقاحات بشكل كامل ضد الفيروس التاجي.

وتكون الصين بذلك قد طعّمت أكثر من 70% من سكانها البالغ عددهم مليار واربعمئة مليون نسمة.

وصرّح مسؤول رفيع في وزارة الصحة الصينية بأن بلاده، الدولة الأكبر في العالم من حيث عدد السكان، أعطت منذ ظهور الفيروس أواخر عام 2019 في المجموع 2.16 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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