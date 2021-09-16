بوتين: الوضع صعب داخل الكرملين بعد إصابة العشرات بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه خضع لحجر صحي منذ مطلع الأسبوع بشكل إجباري، بعد ثبوت إصابة عشرات الأشخاص في أوساطه بفيروس كورونا المستجد.

وقال بوتن: “كما تعلمون، رصدت إصابات بفيروس كورونا بين أوساطي. ليس مجرد شخص أو اثنين بل العشرات من الأشخاص”.

وكان يتحدث عبر اتصال فيديو خلال اجتماع لتحالف أمني تقوده موسكو.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن بوتن سيضطر لقضاء “بضعة أيام” في العزل الذاتي بعد إصابة عشرات من أفراد دائرته المقربة بمرض كوفيد-19.

كان بوتن يتحدث عبر الفيديو في قمة لتكتل أمني تقوده روسيا، تستضيفها طاجيكستان.

وفي أواخر يونيو، كشف الرئيس الروسي (68 عاما) أنه تلقى لقاح سبوتنيك-في المضاد للفيروس، بعد أشهر من السرية التي أحيطت بالمسألة. لكن الكرملين لم ينشر صورا لعملية تطعيم بوتن.

في الأشهر القليلة الماضية استأنف بوتن نشاطاته برحلات ولقاءات شخصية. ولا يزال مطلوباً من العديد من مخالطيه لخضوع للحجر لأسبوعين.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتن سيطبق نظام العزل الذاتي بعد إصابة مقربين منه بفيروس كورونا.

وأوضح الكرملين أن بوتن لن يتوجه هذا الأسبوع للمشاركة بمؤتمر أمني في طاجيكستان ولكنه سيشارك عبر تقنية الفيديو.

وروسيا من الدول الأكثر تضررا بالفيروس، وتعد خامس دولة من حيث عدد الإصابات بحسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى الأرقام الرسمية. وتبذل موسكو جهودا مضنية للحد من ارتفاع عدد الإصابات رغم توفر اللقاحات لديها.