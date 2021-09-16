شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 341 مهاجرًا غير شرعي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت قوات الأمن الليبية اليوم 341 مهاجرًا غير شرعي من الغرق من بينهم تسعة أطفال بعد تعطل قارب كان يقلهم قبالة السواحل الليبية. وأوضح بيان صادر عن وحدات حرس الحدود الليبية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيرًا إلى أنه جرى نقلهم إلى نقطة الإنزال بميناء طرابلس البحري، وقُدِّمت لهم المساعدات الإنسانية والطبية، كما اتُخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وسُلّموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.