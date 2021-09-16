بطلب من أدفوكات.. الكشف عن مصير المحترف في نادي سويدي مهند جعاز

أكد مدير منتخب العراق باسل كوركيس ، أن الباب ما زال مفتوحاً أمام مهند جعاز، المحترف في نادي هاماربي السويدي، خاصة بعد أن وضعه الهولندي ديك أدفوكات مدرب المنتخب العراقي، ضمن الخيارات المقترحة للاستدعاء في الفترة المقبلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وقال كوركيس في تصريحات، "لا توجد خطوط حمراء على أي لاعب، نحن نبحث عن أفضل الخيارات الفنية للمنتخب الوطني، والكلام ينطبق على اللاعب مهند جعاز، على الرغم من أنه لم يملك الرغبة سابقاً في الانضمام للمنتخب، ورفض التوقيع مرتين على ورقة الطلب بنقل سجله من السويد إلى العراق، كما رفض أيضاً الالتحاق بالمعسكر التدريبي للمنتخب إبان فترة المدرب السابق، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش"، بحسب موقع winwin

ونفى مدير منتخب العراق وجود أي مشكلة شخصية بينه وبين اللاعب مهند جعاز، مشدّداً على أن تعامله بمنتهى المهنية والاحترافية مع اللاعبين، ولا يفرق بين لاعب محلي ومغترب، مشيراً إلى أن جعاز لم يستلم جواز سفره العراقي حتى الآن، وعليه أن يراجع السفارة العراقية في السويد، وإلا سيضطرون لإعادة الجواز إلى مقر وزارة الداخلية في بغداد