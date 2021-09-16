بعد سقوط 4 قتلى.. محافظ أربيل يعلن فض نزاع عشائري مسلح (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الخميس، فض نزاع عشائري مسلح في قضاء خبات غربي المحافظة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إن "هذا النزاع لايندرج ضمن نزاع بين عشيرتين و انما يحدث هو خلاف بين أسرتين".

كما نوه خوشناو إلى أن طرفي النزاع أرتكبوا أخطاءً وقد أبلغناهم بأننا سنتخذ الإجراءات بحقهم"، لافتا إلى ان "القوات الأمنية بصنوفها كافة متواجدة هناك والوضع بات تحت السيطرة".

وتداولت يوم أمس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوية تظهر فيه نزاعا عشائريا كبيراً استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في قضاء خبات.

وقال مصدر أمني إنّ النزاع اندلع إثر "تنمر تعرض له صبي في الـ 13 من عمره من قبل موظفي الخدمة في أحد مطاعم القضاء، قبل أنّ يعود إلى منزله ويشكوهم إلى والده، الذي توجه إلى المطعم فوراً".