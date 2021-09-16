انت الان تتابع خبر تعرف على مركز العراق الجديد في تصنيف الفيفا الشهري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رياضة 2021-09-16 | 11:41 1,377 مشاهدة كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات الخاص بشهر سبتمبر.

وفيما يلي ترتيب أول 15 منتخبا عربيا وعالميا:

1- تونس (25 عالميا)

2- الجزائر (30)

3- المغرب (33)

4- قطر (43

5- مصر (48)

6-

7- العراق (72)

8- عمان (72)

9- سوريا (81)

10- البحرين 91

11- الأردن (93)

12- لبنان (97)

13- فلطسين (99)

14- موريتانيا (104)

15- ليبيا (110). واحتل منتخب تونس الصدارة عربيا والمركز الـ25 عالميا، يليه منتخب الجزائر في المركز الثاني عربيا والـ30 عالميا، ثم منتخب المغرب في المركز الثالث عربيا والـ33 عالميا، متبوعا بمنتخب قطر في المرتبة الرابعة عربيا والـ43 عالميا، ثم المنتخب المصري في المرتبة الخامسة عربيا فيما احتل المنتخب العراقي المركز السابع عربيا والـ72 عالميا و، حيث تراجع مركزين في الترتيب العالمي، من الـ46 إلى الـ48.وفيما يلي ترتيب أول 15 منتخبا عربيا وعالميا:1- تونس (25 عالميا)2- الجزائر (30)3- المغرب (33)4- قطر (435- مصر (48)6- السعودية (56)7- العراق (72)8- عمان (72)9- سوريا (81)10- البحرين 9111- الأردن (93)12- لبنان (97)13- فلطسين (99)14- موريتانيا (104)15- ليبيا (110). » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا