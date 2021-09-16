شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يشارك بمنتدى الإعلام الأورو أسيوى فى كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمنتدى الإعلام الأورو اسيوى بكازاخستان فى دورته السابعة عشرة بمدينة نور سلطان والذي أقيمت فعالياته أول أمس الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري .

واستقبلت الرئيس التنفيذى للشركة الوطنية راديو وتليفزيون كازاخستان لازات تانسباني، رئيس الوطنية للإعلام حسين زين ورحبت بحضوره المنتدي ، ومن جانبه أعرب حسين زين عن امتنانه بحفاوة الاستقبال.

وتم عقد اجتماع بمقر الشركة بمدينة نور سلطان حضره المستشار عبدالحميد الرفاعي القنصل المصري بدولة كازاخستان، حيث ناقش الجانبان سبل تفعيل وتنفيذ كافه بروتوكولات التعاون الاعلامي مع دوله كازاخستان من تبادل للبرامج والأفلام الوثائقية والقيام بعمل دبلجة لها، وأيضا مناقشة آليات تنفيذ تعاون مشترك فى النقل على الهواء للفعاليات .

وقام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجولة داخل ستديوهات شركة راديو وتلفزيون كازاخستان بمدينة نور سلطان بصحبة الرئيس التنفيذى لازات تانسباني وبحضور القنصل المصري بدولة كازاخستان وخلال الجولة اتفق الجانبان على تكثيف الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين.