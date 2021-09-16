شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تتوقع استئناف مفاوضات سد النهضة "قريبا" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، أن أديس أبابا تتوقع قريبا استئناف المفاوضات حول سد النهضة، برعاية أفريقية.



وأشار مفتي إلى أن موعد انطلاق المفاوضات قد يكون "عقب اكتمال جولة وزير الخارجية الكونغولي إلي كل من السودان ومصر".

متحدث الخارجية الإثيوبية، كشف أن أديس أبابا أبلغت الوزير الكونغولي كريستوف لوتوندولا، باستعدادها لاستئناف المفاوضات الثلاثية، بشأن سد النهضة في أي وقت تتلقى فيه دعوة.

وأمس الأربعاء زار وزير خارجية الكونغو، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي حاليا، السودان وإثيوبيا، ضمن جولة ستقوده إلى مصر اليوم الخميس، وذلك لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ فترة.

وطالب مجلس الأمن الدولي مساء أمس مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

وحث المجلس، في بيان له، على انخراط أي مراقبين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا لدعم مفاوضات سد النهضة وتسهيل حل المسائل الفنية والقانونية، ودفع عملية التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي بروح بناءة وتعاونية.

وسارعت القاهرة إلى الترحيب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الداعي لاستئناف مفاوضات سد النهضة بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية المصرية، إن بيان مجلس الأمن حول سد النهضة يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، كما يفرض على إثيوبيا الانخراط في المفاوضات بجدية، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

كما رحبت إثيوبيا من جانبها بتأكيد مجلس الأمن على ضرورة رعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة.

لكنها أعربت في بيان لوزارة خارجيتها عن أسفها لإعلان مجلس الأمن موقفه في مسألة تتعلق بحقوق المياه والتنمية، مؤكدة أنها "خارجة عن نطاق اختصاصه".

وأضافت الخارجية الإثيوبية أن "موارد المياه العابرة للحدود تشكل فرصة لتحقيق الصالح العام والتعاون الإقليمي"، مضيفة: "موقفنا من مياه النيل عادل، ونتطلع إلى استغلال حقوقنا المشروعة وبناء توافق بين شعوب البلدان المشاطئة".

وأكدت إثيوبيا أنها "لن تعترف بأي مطالب مبنية على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن سد النهضة".

أما الخرطوم فقد أكدت تطلعها لاستئناف مفاوضات سد النهضة تحت وساطة "معززة" بقيادة الاتحاد الأفريقي، على ما أعلنت أمس وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي.

كما رحب السودان اليوم الخميس بالبيان الرئاسي الذي تم اعتماده بواسطة مجلس الأمن أمس الأربعاء بشأن أزمة سد النهضة,

واعتبر أن بيان المجلس "يعكس اهتمامه بهذه المسألة بالغة الأهمية، وحرصه على إيجاد حل لها، تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم".

وعبّر البيان عن أمل الخرطوم في أن يدفع اعتماد البيان الأطراف الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسوادن) إلى استئناف التفاوض في أقرب الآجال، وفق منهجية جديدة وإرادة سياسية ملموسة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

ومفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة المنعقد بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في أبريل/نيسان الماضي.