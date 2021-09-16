بوتين يؤكد أن انسحاب الغرب من أفغانستان كان "خطوة متسرعة"

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن انسحاب قوات التحالف الغربي من أفغانستان كان خطوة متسرعة.



وأكد بوتين في كلمة خلال قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" بحسب وكالة "نوفيستي" اليوم الخميس، على ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود لضمان أمن دول المنظمة، على خلفية الأوضاع في أفغانستان.

وأوضح الرئيس الروسي أنه "في الظروف الحالية الجميع يؤيد ضرورة تنسيق الجهود وتماسك دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي أكثر من أي وقت مضى".

وانطلقت اليوم الخميس أعمال قمة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.