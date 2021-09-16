بايدن يستقبل جونسون الأسبوع المقبل..التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استضافة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، وفقاً لمصادر مطلعة على الاستعدادات تحدثت إلى موقع "أكسيوس".



وقال "أكسيوس" إن الاجتماع المقرر عقده في أوائل الأسبوع المقبل، سيكون جزءا من أسبوع حافل من الدبلوماسية لبايدن، حيث يستعد أيضا لاستضافة قمة كوفيد-19 على هامش الانعقاد السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة. كما سيستضيف بايدن زعماء أستراليا والهند واليابان في 24 سبتمبر في البيت الأبيض، لحضور اجتماع ما يسمى بـ" التحالف الرباعي".

وعقد بايدن يوم أمس اجتماعا افتراضيا مع جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للإعلان عن شراكة جديدة لمساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.