إزالة 18 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة غرب الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

نفذ مركز ومدينة برج العرب بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بطريق "الإسكندرية– مطروح" الساحلي.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 18 قرار إزالة لتعديات عبارة عن أسوار ومباني من الطوب على أراضي أملاك الدولة بنجع السراحنة بحري والكيلو 45 بطريق مطروح الساحلي ونجع السلام.

وأشار اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إلى استمرار حملات استرداد أراضي أملاك الدولة في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد.