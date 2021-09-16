وزير الإسكان: العمل بأقصى سرعة ممكنة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".. ومتابعة يومية للأعمال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية)، بـ 51 مركزاً في 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مشروعات التطوير.

وأكد الوزير على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليا على مستوى الدولة، ويجب الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة ومتابعة الموقف التنفيذي بشكل دوري حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء من أجل إتاحة الخدمات المختلفة وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين الذين يقطنون بالمناطق الريفية.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توفير حياة كريمة لأهالي تلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومي والعمل على تذليل العقبات وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ.