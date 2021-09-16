اخبار العالم

بوتين يعلن عن إصابة العشرات من مقربيه بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن عشرات الأشخاص في أوساطه ثبتت إصابتهم بفيروس المستجد، ما أجبره على الخضوع لحجر صحي، في إعلان يجسّد الصعوبات التي تواجهها روسيا في الحدّ من تفشي الوباء.
والزعيم الروسي الذي أعلن في مارس تلقيه اللقاح، يخضع منذ الثلاثاء للحجر بعد مخالطته مصاباً.

وقال في تصريحات خلال انعقاد اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الشامل في عاصمة طاجيكستان، "تعلمون أنه للأسف اضطررت لإلغاء زياتي إلى دوشانبي في اللحظة الأخيرة".
أضاف "آسف لكن ذلك جاء.. بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا بين مقربين مني". 
وتابع متحدثاً عبر الفيديو "ليس مجرد شخص أو اثنين بل عشرات الأشخاص أُصيبوا فيروس كورونا". 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا