كورونا.. أكثر من 227 مليون إصابة حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - لا يزال العالم يترنح تحت وطأة فيروس كورونا، الذي يواصل انتشاره رغم التقدم في عملية التطعيم.

وشهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 227 مليوناً و268 ألفا و290 إصابة، حتى الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و673 ألفا و652 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 203 ملايين و970 ألفا و323 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

‎141,644‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة في أمريكا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎141,644‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏و ‏‎‏‎‏‎2000‎‏‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎41,426,425‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎662,620‎‏.‏

1943 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 1,943 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 279,930 إصابة.

كما سجلت البلاد 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا مما يرفع الإجمالي إلى 2,386 وفاة.

رقم قياسي جديد في بريطانيا

سجّلت بريطانيا 30,597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و201 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 7,312,683 فيما بلغت حصيلة الوفيات 134,647.

ارتفاع إصابات الصين

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين بتسجيل 80 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، مقارنة مع 73 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة، انتقلت 49 إصابة محليا جميعها في فوجيان وذلك بالمقارنة مع 50 حالة محلية في اليوم السابق، وكانت أيضا في الإقليم الواقع بجنوب شرق البلاد.

وسجلت الصين 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أعراض، وهي حالات لا تصنفها على أنها إصابات مؤكدة، مقارنة مع 16 حالة في اليوم السابق.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى 15 سبتمبر/ أيلول 95493 حالة مؤكدة، مع استقرار العدد التراكمي للوفيات عند 4636.

3000 إصابة في باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و66 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1215821 إصابة، منها 76581 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27004 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1112236 حالة.