تحالف أمريكي بريطاني أسترالي لمواجهة الصين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

أقامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا أقامت شراكة أمنية ثلاثية تهدف إلى مواجهة الصين، ستشمل مساعدة أستراليا في بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وفقا لما ذكرت صحيفة ”الجارديان“ البريطانية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها : ”تم الإعلان عن المبادرة، المسماة بـ(أوكوس – Aukus)، بشكل مشترك من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، والأسترالي، سكوت موريسون.. لقد قدموها على أنها الخطوة الحاسمة في تحالف قديم“.

وأتى الإعلان عن المعاهدة الأمنية الثلاثية الجديدة التي أطلق عليها اسم “أوكوس” خلال قمة افتراضية استضافها بايدن في البيت الأبيض وشارك فيها عبر الفيديو كلّ من رئيس الوزراء البريطاني جونسون ونظيره الأسترالي موريسون.

ونقلت ”الجارديان“ عن موريسون قوله: ”إن فرقا من الدول الثلاث ستضع خطة خلال الأشهر الـ 18 القادمة لتجميع أسطول الغواصات الأسترالي الجديد الذي سيعمل بالطاقة النووية، والذي سيتم بناؤه في أديلايد. سيجعل المشروع أستراليا الدولة السابعة في العالم التي تمتلك غواصات تعمل بمفاعلات نووية“.

وأوضحت الصحيفة: ”لم يذكر أي من الزعماء الثلاثة الصين صراحة في حديثهم، ولكن لم يكن هناك شك في أن المبادرة كانت ردا على حملة الصين التوسعية في بحر الصين الجنوبي والعداء المتزايد تجاه تايوان“.