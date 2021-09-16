الكاظمي: استعادة الأموال العراقية المنهوبة تمثل أولوية للحكومة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

قال رئيس الحكومة العراقية، “مصطفى الكاظمي”، إن استعادة الأموال المنهوبة والمودعة في البنوك الخارجية تمثل أولوية للحكومة، داعيا المجتمع الدولي لدعم الدولة العراقية في جهودها لمكافحة الفساد.

كما أضاف “الكاظمي”: “ما بعد العام 2003، سمحت الأخطاء التأسيسية في تفاقم الفساد وبنحو أكثرِ خطورة”، مشيراً أن هناك مليارات من الدولاراتِ تمت سرقتها وتهريبها في عهد النظام الدكتاتوري السابق، في إشارة إلى نظام الرئيس الراحل “صدام حسين”.

يشار إلى ان جهات دولية ومحلية ذكرت أن حجم الفساد في العراق بلغ منذ العام 2003 نحو 450 مليار دولار، مبينةً أن ثلث ذلك المبلغ تم نقله إلى خارج البلاد.

إلى جانب ذلك، لفت “الكاظمي” إلى أن عدداً من المسؤولين استغلوا الفوضى الأمنية والثغرات القانونية في سرقة أموال الشعب ونقلها إلى خارج العراق، مشدداً على ضرورة أن تبذل هيئة النزاهة العراقية جهوداً مكثفة مع وزارة العدل لمتابعة الأموال المنهوبة، عبر فتح دعاوى قانونية ضد الأطراف المتورطة، وتسريعِ عملية إعادة الأموال إلى العراقيين.

وكانت الرئاسة العراقية قد أعلنت عن إطلاق مشروع قانون مكافحة الفساد الذي يهدف إلى استعادة الاموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس وملاحقة المسؤولين عن ذلك.

يذكر ان العراق يحتل حالياً المرتبة الـ 21 في العالم في سلم الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، فيما تنتشر ممارسات الرشوة والتهرب الضريبي في كل القطاعات.