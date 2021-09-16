باريس: تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات “مؤسف”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، على إعلان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، انسحاب بلاده من صفقة غواصات مع باريس، معتبرة أنه “قرار مؤسف”.

وكان موريسون قال يوم أمس إن بلاده لن تمضي في صفقة الغواصات مع فرنسا، وبدلا من ذلك ستطلق شراكة أمنية، وصفها بالتاريخية، مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرا إلى أن بلاده ستحصل في إطار هذه الشراكة على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وكانت أستراليا وقعت اتفاقية مع فرنسا عام 2016، تنص على بناء 12 غواصة تعمل بالطاقة التقليدية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج، الذي كانت المجموعة البحرية الفرنسية مسؤولة عنه، 50 مليار دولار أسترالي (حوالي 31 مليار يورو).