شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظي يبدأ زيارة رسمية للمملكة المتحدة اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الخميس زيارة رسمية للمملكة المتحدة.



ويبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وبريطانيا إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يأتي ذلك بعد يوم من زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فرنسا، ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.