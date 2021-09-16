شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد وماكرون يؤكدان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في باريس أمس، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والفرص الواعدة لتطويرها، كما تطرق اللقاء إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية.



وصدر بيان مشترك بمناسبة الزيارة أمس، أشار إلى تأكيد الجانبين على العلاقات الثنائية القوية والتاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي يتم من خلالها التعاون في جميع المجالات، من أجل مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة، واستكشاف الفرص الممكنة لتعزيز السلام والازدهار.

كما رحب الجانبان بالافتتاح المرتقب لإكسبو 2020 دبي في الأول من أكتوبر المقبل، وبتنظيم اليوم الوطني الفرنسي في الثاني من أكتوبر 2021.