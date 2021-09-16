شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 226.38 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و833919.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 665953 41564734

الهند 443497 33316755

البرازيل 587797 21019830

المملكة المتحدة 134647 7312683

روسيا 375624 7194926

فرنسا 115829 6926604

تركيا 60358 6709417

إيران 115619 5360387

الأرجنتين 113816 5229848

كولومبيا 125713 4932998.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21631 1963264

36 - المغرب 13729 910991

41 - الأردن 10574 810559

44 - الإمارات 2068 730743

46 - تونس 24337 696279

49 - لبنان 8266 614688.