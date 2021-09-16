شكرا لقرائتكم خبر عن 80 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الخميس بتسجيل 80 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 15 سبتمبر أيلول، مقارنة مع 73 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة، انتقلت 49 إصابة محليا جميعها في فوجيان وذلك بالمقارنة مع 50 حالة محلية في اليوم السابق، وكانت أيضا في الإقليم الواقع بجنوب شرق البلاد.

وسجلت الصين 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أعراض، وهي حالات لا تصنفها على أنها إصابات مؤكدة، مقارنة مع 16 حالة في اليوم السابق.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى 15 سبتمبر أيلول 95493 حالة مؤكدة، مع استقرار العدد التراكمي للوفيات عند 4636.