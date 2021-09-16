أسعار النفط تواصل الارتفاع

وارتفع خام برنت 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.64 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش بعد أن استقر على ارتفاع 2.5 بالمئة في اليوم السابق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 72.79 دولاراً بعد أن استقر على ارتفاع 3.1 بالمئة يوم الأربعاء.



قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد الأسبوع الماضي، حيث لا تزال مصافي التكرير في منطقة الخليج الأمريكية ومنشآت النفط البحرية تتعافى من إعصار إيدا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام تراجعت 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر/ أيلول إلى 417.4 مليون برميل.

وتسببت العاصفة في انخفاض الإمدادات العالمية لأول مرة في خمسة أشهر، لكن السوق من المقرر أن تبدأ في الاقتراب من التوازن في أكتوبر/ تشرين الأول مع تنفيذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، وهي مجموعة تسمى أوبك + خطط لزيادة العرض.

