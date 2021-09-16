الصين.. 3 قتلى في زلزال.. وإصابة العشرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية, الخميس, أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء زلزال ضرب جنوب غرب الصين.



وأصيب ما لا يقل عن 60 شخصا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وبلغت قوة الزلزال 6 درجات على مقياس ريختر وكان مركزه في إقليم سيتشوان.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن 737 منزلا انهارت ولحقت أضرار بأكثر من 7 آلاف مبنى.

كما وردت تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي مع استمرار أعمال الإنقاذ.

وتضرب زلازل غرب الصين بشكل متكرر.

وأودى زلزال بقوة 7.9 درجة بحياة ما يقرب من 90 ألف شخص في سيتشوان في أيار/مايو 2008.