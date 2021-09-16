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ما هي آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر مستجدّات فيروس حول العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 226.38 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و833919.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق           إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة               665953                      41564734

 

الهند                             443497                       33316755

 

البرازيل                        587797                      21019830

 

المملكة المتحدة              134647                  7312683

 

روسيا                         375624                        7194926

 

فرنسا                        115829                      6926604

 

تركيا                          60358                         6709417

 

إيران                      115619                         5360387

 

الأرجنتين              113816                       5229848

 

كولومبيا              125713                       4932998.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها        عدد الوفيات       عدد الإصابات

 

23 - العراق             21631              1963264

 

36 - المغرب           13729             910991

 

41 - الأردن            10574             810559

 

44 - الإمارات         2068               730743

 

46 - تونس          24337              696279

 

49 - لبنان           8266               614688.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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