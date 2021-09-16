مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في زلزال ضرب الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الخميس أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء زلزال ضرب جنوب غرب الصين.

وأصيب ما لا يقل عن 60 شخصا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وبلغت قوة الزلزال 6 درجات على مقياس ريختر وكان مركزه في إقليم سيتشوان.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن 737 منزلا انهارت ولحقت أضرار بأكثر من 7 آلاف مبنى.

كما وردت تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي مع استمرار أعمال الإنقاذ.

وتضرب زلازل غرب الصين بشكل متكرر.

وأودى زلزال بقوة 9ر7 درجة بحياة ما يقرب من 90 ألف شخص في سيتشوان في أيار/مايو 2008.