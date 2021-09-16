إصابة 6 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثي سير مختلفين أحدهما على الطريق الصحراوي الشرقي، والآخر على الطريق الزراعي في بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي مما أسفر عن إصابة "صبرة.ش.ع" 30 عاما، اشتباه كسر بالساق الأيسر و"ياسر.خ.ع"، 33 عاما بجروح وسحجات بالجسم و نجلته لمياء 15 عاما بجرح بالذراع الأيسر.

كما تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين دراجة نارية وتوك توك على الطريق الزراعي أمام قرية الشيخ علي أسفر عن إصابة "نهائي.ب" 33 عاما، اشتباه كسر بالقدم الأيسر، و"مصطفى. أ" 35 عاما باشتباه كسر بالساق الأيسر، و"مختار. ج" 29 عاما باشتباه كسر في الساق الأيسر.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وحررت المحاضر اللازمة.