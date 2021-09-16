شراكة دفاعية ثلاثية جديدة بين أميركا وبريطانيا وأستراليا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن قادة أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة عن شراكة دفاعية ثلاثية جديدة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في إعلان افتراضي مشترك إن الشراكة، المعروفة اختصاراً باسم "أوكوس"، ستسمح للدول بتبادل التكنولوجيا التي تغطي الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والأنظمة تحت الماء وقدرات الضربات بعيدة المدى.

وأضاف موريسون اليوم الخميس، محاطاً بجونسون وبايدن: "اليوم، ننضم إلى دولنا في شراكة الجيل القادم، المبنية على أساس قوي من الثقة المؤكدة".

وكجزء من الاتفاقية الأمنية التاريخية، ستحصل أستراليا على تكنولوجيا الغواصات النووية.

وقال جونسون ، الذى كان يتحدث من داونينج ستريت، إن الاتفاقية تهدف إلى "الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ"، وكذلك خلق فرص عمل في جميع أنحاء بريطانيا.

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن: "نتخذ اليوم خطوة تاريخية أخرى لتعميق التعاون بين دولنا الثلاث وإضفاء الطابع الرسمي عليه لأننا ندرك جميعا حتمية ضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على المدى الطويل".